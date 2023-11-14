«السعودية لهندسة الطيران» مركز خدمة حصري لصيانة وحدات الطاقة المساندة في بوينج B777

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت شركة هانيويل، شركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية، لتكون أول مركز خدمة حصري معتمد في منطقة الشرق الأوسط ومنحها ترخيصا عالميا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 331-500 APU المعتمدة في طائرات بوينج B777.
وحصلت شركة السعودية لهندسة الطيران على الاعتماد لريادتها وخبراتها المتراكمة في مجال الصيانة على مستوى المنطقة، حيث تتضمن الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشر سنوات؛ توفير خدمات الفحص والإصلاح والتجديد والتحديث لوحدات الطاقة من طراز 331-500 APU في مقرها بمدينة جدة؛ لجميع الشركات المشغلة للطائرات المزودة بهذه الوحدات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، أن الالتزام المستمر بجودة الأداء والابتكار يجعل من الخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفات توطين الصناعة في المملكة والحصول على ثقة المزيد من العملاء حول العالم، مشيدا بمواصلة ثقة الشركات المصنعة الرائدة بما تقدمه السعودية لهندسة الطيران من خدمات نوعية في مجال صيانة الطائرات على مستوى المنطقة.
شركة السعودية لهندسة الطيران:
- تابعة لمجموعة السعودية.
- شركة هانيويل، اختارتها كأول مركز خدمة حصري معتمد في منطقة الشرق الأوسط.
- منحها ترخيصا عالميا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 331-500 APU في طائرات بوينج B777.
- مدة الاتفاقية 10 سنوات.
- تتضمن توفير خدمات الفحص والإصلاح والتجديد والتحديث لوحدات الطاقة من طراز 331-500 APU في مقرها بجدة؛ لجميع الشركات المشغلة للطائرات المزودة بهذه الوحدات.
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