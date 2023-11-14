غرفة مكة تطلق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة مكة المكرمة فعاليات «الأسبوع العالمي لريادة الأعمال» لمدة 3 أيام، دعما لرواد الأعمال، واستقطابا لشرائح مختلفة وتخصصات متنوعة من المستشارين والمدربين المتخصصين، وتسهيلا لرواد الأعمال لإطلاق أعمالهم والمساعدة في استمرارهم في عالم ريادة الأعمال، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة سلطان أزهر أهمية الحدث الذي أصبح موعدا سنويا يجمع أصحاب الأعمال بالرواد، مشكلين معا تكاملا بناء ضمن الحراك التنموي الذي تعيشه المملكة، وتستهدفه غرفة مكة المكرمة.

كما أكد إيمان غرفة مكة المكرمة بالدور المحوري لريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والاستمرار في دعم رواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم والتي تصب جميعها في تحقيق جودة الحياة ومخرجات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، أن الغرفة تحرص على استقطاب مختلف الشرائح لهذه الفعالية لتذخر بتخصصات متنوعة، فضلا عن وجود عدد من المستشارين والمدربين تحت مظلة واحدة مع رواد ورائدات الأعمال تعميما للفائدة، ومواجهة التحديات التي قد تعترض سير المشاريع، وذلك تحقيقا لجودة الحياة، واتساقا مع رؤية 2030، واستمرارا في تنمية الأعمال والمجتمع. وأشار إلى أن الاحتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال يشمل برامج مغذية للمستهدفين من خلال عدد من البرامج واللقاءات التعريفية، وورش العمل، والدورات المتخصصة في توجيه بوصلة الأعمال، باعتبار أن ريادة الأعمال رافد مهم للنظم الاقتصادية، لما لها من تأثير اقتصادي بارز، وأحد أسس الاستدامة للدول المتقدمة.

وتشمل الفعالية عددا من الجلسات وورش العمل والدورات، فيما يتم تكريم الرعاة والجهات المشاركة في الفعالية التي تستمر حتى مساء اليوم.