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- بواسطة أيمن الوشواش - صندوق التنمية الوطني (NDF) حصد جائزة «ماركوم البلاتينية» الدولية للأعمال الإبداعية، عن فيديو أطلقه احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، إذ رسم الصندوق في الفيديو الإبداعي الذي أنتجه، الرحلةَ التنموية للمملكة العربية السعودية من تطلعات المستقبل، مرورا بازدهار الحاضر، وانتهاء بأساسات التوحيد والمجد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق التنمية الوطني (NDF) حصد جائزة «ماركوم البلاتينية» الدولية للأعمال الإبداعية، عن فيديو أطلقه احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، إذ رسم الصندوق في الفيديو الإبداعي الذي أنتجه، الرحلةَ التنموية للمملكة العربية السعودية من تطلعات المستقبل، مرورا بازدهار الحاضر، وانتهاء بأساسات التوحيد والمجد. وتعد جائزة ماركوم مسابقة إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، سنويا منذ عام 2004، وهي من بين الجوائز الدولية المتخصصة التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.

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