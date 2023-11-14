نائب وزير التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الدكتورة إيمان المطيري، اطلعت على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، والفرع التشاركي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمدينة الدمام، مطلعة على آلية سير العمل والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

كما تفقدت الفرع الرئيس للمركز السعودي للأعمال ببرج غرفة الشرقية، الذي افتتح أعماله مايو الماضي، بهدف تسهيل رحلة المستثمرين لبدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية.

والتقت المطيري منسوبي الوزارة والمركز السعودي للأعمال، ووجهت ببذل كل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستمرين والمستهلكين.

يذكر، أن المركز السعودي للأعمال يُقدم عبر (17) فرعا مكانيا في (14) مدينة بالمملكة، أكثر من (900) خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

كما تجاوز إجمالي الخدمات المقدمة أكثر من 1.5 مليون خدمة، بواسطة ممثلي (10) جهات حكومية ممثلة في الفروع المكانية للمركز.