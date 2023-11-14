شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع محطات توليد طيبة والقصيم وتوسعة محطة رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة للإنتاج المستقل (طيبة-1، طيبة-2، القصيم-1، القصيم-2) بسعة 1800 ميجاوات لكل مشروع، وذلك بإشراف من وزارة الطاقة.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشاريع 8400 ميجاوات، من المتوقع أن تسهم في تزويد حوالي 3.5 ملايين وحدة سكنية تقريبا بالطاقة الكهربائية سنويا.

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي (طيبة-1 والقصيم-1) بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاوات مع تحالف «الشركة السعودية للكهرباء» (SEC) عضوا إداريا، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) (ACWA Power) عضوا فنيا.

كما جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي (طيبة-2 والقصيم-2) بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاوات مع تحالف شركة «الجميح للطاقة والمياه» (JENWA) عضوا إداريا، وشركة «إي دي إف» (EDF) عضوا فنيا، وشركة «بحور للاستثمار» كعضو تحالف.

يأتي ذلك، إضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة، وبقدرة 1200 ميجاوات، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق موافقتها للشركة السعودية للكهرباء، على المضي قدما في تنفيذ مشروع التوسعة.

وتعـد هذه المشاريع امتدادا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.

وللمزيد من المعلومات عن مشاريع برنامج مزيج الطاقة، وبرنامج إزاحة الوقود السائل في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة، يمكن زيارة الموقع الالكتروني: http://powersaudiarabia.com.sa

اتفاقيات شراء الطاقة

مشروعا طيبة- 1 والقصيم- 1

سعة إجمالية 3600 ميجاوات.

تحالف الشركة السعودية للكهرباء (SEC) عضوا إداريا، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) عضوا فنيا.

سعة إجمالية 3600 ميجاوات.

تحالف الجميح للطاقة والمياه (JENWA) عضوا إداريا، وشركة «إي دي إف» عضوا فنيا، وشركة بحور للاستثمار كعضو تحالف.

توسعة محطة توليد رابغ

إضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1200 ميجاوات.

المنفذ الشركة السعودية للكهرباء.

مشروعا طيبة-2 والقصيم- 2