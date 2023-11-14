صندوق الاستثمارات شريك في «الخريّف للبترول» بحصة 25%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأسمالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف، وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة.

ويعكس هذا الاستثمار الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة، لتمكين المنظومة الصناعية في المملكة، ودعم نمو شركات القطاع الخاص الواعدة، لمواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وزيادة إيرادات التصدير.

وتقدم الخريّف للبترول حلول زيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة، والمتخصصة في تصنيع أنظمة الرفع الاصطناعي، وخدمات ومعدات الأسلاك المرتبطة بها، إضافة إلى مرافق الإنتاج المبكر.

وتعد الشركة الوحيدة في دول الخليج لتصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة، ومن المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز، إضافة إلى تحقيق قاعدة إيرادات متنوعة، وسجل تشغيلي مميز في 13 دولة عبر منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسيُسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في توسيع أعمال الشركة، والاستفادة من كامل قدراتها الفنية والتجارية.

كما سيعمل الاستثمار على تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة، وتحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة، والإسهام في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين.

وقال مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصندوق الاستثمارات العامة الدكتور محمد الداود، «تشكل هذه الصفقة جزءا من الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز قدرات قطاع التصنيع في المملكة والمنطقة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا الاستثمار شركة الخريّف للبترول من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز أيضا على البحث والتطوير المبتكر في المجالات ذات إمكانات النمو المرتفعة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع الاستراتيجية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير القطاعات الرئيسة، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين في القطاع الخاص، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف، سعد الخريّف، أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة يأتي ليتوّج مسيرة إنجازات الشركة في الشرق الأوسط، وفي سائر الأسواق التي عملت فيها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والدور الاستراتيجي لدعم قطاع النفط والغاز في المملكة، وسائر الدول التي نعمل فيها، وعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خطوة بالغة الأهمية، إذ ستتيح للشركة تعزيز مكانتها في خدمات حقول النفط، التي جعلت منها شريكا استراتيجيا مفضلا لعملائنا حول العالم.