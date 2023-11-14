شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تتسلم الدفعة الأولى من مركبات لوسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية التي تنتجها شركة «لوسِد»، وذلك في إطار الاتفاقية التي أبرمتها حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية مع شركة لوسِد موتورز للسيارات الكهربائية، بهدف تعزيز الاستدامة والابتكار انطلاقا من التزامها باستراتيجيتها للحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية، حيث ستسهم «لوسِد موتورز» في دعم أهداف الهيئة الملكية بتوفير 30 مركبة كهربائية من إنتاج «لوسِد».

وأكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن الاتفاقية القائمة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة لوسد تمثل الدفعة الأولى للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وشركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية، وتمثل خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، كما تعزز من جهود المملكة في توفير مناخ يسهم في إيجاد بيئة محفزة لصناعة السيارات الكهربائية ككل، وأن تكون المملكة مركزا قياديا في هذه الصناعة، كما تعكس جهود الحكومة التزامها وتوجهاتها نحو الاقتصاد الدائري الكربوني من خلال اعتمادها على استخدام النقل المستدام بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد - حفظه الله -.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بأدوار تنفيذية فاعلة لتحقيق «رؤية العلا»، وذلك بالتركيز على أهمية تطبيق معايير الاستدامة كمنهجية عمل شاملة، استنادا إلى عدد من الأولويات الرئيسة؛ منها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، واقتصاديات المستقبل، وذلك عبر برامجها ومبادراتها ومشروعاتها، بما يسهم في تعزيز تنافسية وريادة الوطن عالميا، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبدالرحمن بن ثنيان «إن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعمل على تحقيق رؤيتها وفق منهج الابتكار وتحقيق الاستدامة من منظور يتكامل مع الرؤى الوطنية وأن هذه الشراكة هي نتاجها».

وأشار الثنيان، إلى أن سيارات «لوسد» تكمل التطلعات وفق الشراكة مع وزارة المالية التي تمثل القطاعات الحكومية لتعزيز حضور المركبات الكهربائية في العلا، وستكون إضافة للمشروعات داخل العلا، لما تمثله من منجز سيبنى المستقبل عليها».

ويعد دخول المركبات الكهربائية ضمن منظومة النقل في محافظة العلا نموذجا للمناطق والمؤسسات الأخرى التي تسعى لاعتماد حلول نقل مستدامة، وذلك في إطار أهداف الهيئة الملكية للمحافظة على تحسين جودة الحياة ومن ذلك منظومة النقل المستدام، حيث سبق للهيئة أن أطلقت خلال عام 2021، خدمة المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في البلدة القديمة وموقع دادان، وهي تمثل نموذجا أوليا لمستقبل النقل المستهدف، إضافة إلى الإعلان عن تصاميم «قطار العلا» العام الماضي، الذي سيربط المحافظة عبر عدد من المحطات والمسارات، ومنها المعالم والمواقع التراثية التاريخية، ويعد القطار أحد أنواع القطارات ذات الأثر البيئي المنخفض ضمن البيئة الطبيعية الثقافية للمحافظة.