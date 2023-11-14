شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: 26.6% نمو حركة مسافري الشرق الأوسط في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 26.6% في حركة المسافرين في شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنفس الفترة من 2022، فيما ارتفعت السعة بنسبة 23.7% وعامل الحمولة بنسبة 1.9 نقطة مئوية ليصل إلى 81.8 % وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وأوضحت بيانات «إياتا» استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023، وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي في سبتمبر 2023 حسب «إيرادات الركاب لكل كيلومتر» بنسبة 30.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

ووصلت حركة السفر الجوي إلى 97.3% من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وسجلت حركة السفر المحلية مستوى قياسياً في سبتمبر 2023 حيث ارتفعت الحركة بنسبة 28.3% مقارنة بسبتمبر 2022، وتجاوزت مستوى سبتمبر 2019 بنسبة 5.0%.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2022 وسجلت جميع الأسواق نمواً، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر 83.6% من المستويات المسجلة في سبتمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «انتهى الربع الثالث من عام 2023 بشكل جيد، حيث سجلت حركة السفر المحلية مستوى طلب قياسي لشهر سبتمبر، واستمرت حركة السفر الدولية في النمو بشكل قوي».

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 92.6% في حركة المسافرين الدولية في سبتمبر 2023 مقارنة بسبتمبر 2022، لتتصدر المناطق في نسب التحسن السنوية. كما زادت السعة بنسبة 82.1% وعامل الحمولة بمقدار 4.5 نقطة مئوية ليصل إلى 82.5%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 15.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2022. وزادت السعة بنسبة 14.9%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 85.5 %.

كما ارتفعت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 18.9٪ في سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة 2022. وارتفعت السعة بنسبة 18.0%، وتحسن عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 85.6%.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 26.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وارتفعت السعة في سبتمبر بنسبة 24.7% وارتفع عامل الحمولة 1.4 نقطة مئوية إلى 85.8%.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعاً بنسبة 28.1% في سبتمبر 2023 مقارنة بالعام الماضي. وزادت السعة بنسبة 29.9% وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.0 نقطة مئوية ليصل إلى 72.6%.

وفي الصين ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 168.7% على أساس سنوي. تم قياس هذا النمو من قاعدة منخفضة في سبتمبر 2022، عندما أعيد فرض قيود السفر المحلية في بعض المقاطعات الصينية.

انتعشت حركة المسافرين المحلية في اليابان بقوة من تأثير الأعاصير في أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 19.9% ​​مقارنة بشهر سبتمبر 2022.