شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تبريد» تتراجع 35% إلى 273.9 مليون درهم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «تبريد»، المدرجة في سوق دبي المالي، أرباحاً 273.9 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، متراجعة بنسبة 35% مقابل 423.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2022.

وارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 49.5% إلى 632.7 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري من 423.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2022.

وتكبدت شركة «تبريد»، خسائر 127.8 مليون درهم في الربع الثالث مقابل أرباح 168.9 مليون درهم في الربع المقابل من 2022. وقبل الضريبة ارتفعت الأرباح الفصلية 36.7% إلى 230.9 مليون درهم.

وعلى صعيد الإيرادات ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 10.4% إلى 755.4 مليون درهم في الربع الثالث من 683.7 مليون في الربع المقابل من العام الماضي. وفي 9 شهور، وصلت الإيرادات إلى 1.82 مليار درهم بنمو 9.6% من 1.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2022.