شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على ارتفاع، مستفيدة من المكاسب القوية التي حققتها في شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 489.83 نقطة أو 1.4% إلى 34827.70 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 84.15 نقطة أو 1.9% إلى 4495.70 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 326.64 نقطة أو 2.4% إلى 14094.38 نقطة.

ثبات أسعار المستهلكين

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في أكتوبر وسط انخفاض حاد في تكاليف البنزين، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% عن العام السابق، بانخفاض ملحوظ عن التقدم السنوي بنسبة 3.7% في سبتمبر.

وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى زيادة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، وزيادة بنسبة 4% عن العام السابق.

سعر الدولار مقابل العملات

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل سلة من العملات، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتدال وتيرة التضخم، ما يزيد من فرص انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب بشكل حاد مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بعد بيانات تضخم المستهلكين الأضعف من المتوقع، وارتفعت العقود الآجلة 0.8% إلى 1967 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.