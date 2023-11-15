شكرا لقرائتكم خبر عن فشلت في الاحتفاظ بمكاسبها.. استقرار أسعار النفط عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فشلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في المحافظة على مكاسبها الصباحية وانهت التعاملات الثلاثاء دون تغيير تقريبًا عن مستويات الاثنين، كرد فعل من جانب المتعاملين على إعلان وكالة الطاقة الدولية أن نقص الإمدادات في السوق العالمية سيكون أقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الحاليّ.

في الوقت نفسه، أثرت بيانات إجمالي الناتج المحلي الضعيفة لمنطقة اليورو والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على أسعار النفط.

وبلغ سعر خام غرب تكساس لوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في ختام تعاملات الثلاثاء 78.26 دولار للبرميل تسليم ديسمبر الماضي، وهو نفس مستواه في ختام تعاملات الاثنين.

الأسعار في التعاملات الصباحية

وارتفع سعر الخام ارتفع في التعاملات الصباحية إلى 79.77 دولار للبرميل بعد تراجع العملة الأمريكية، في الوقت الذي أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الثلاثاء، في تهدئة المخاوف من احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 0.02 دولار إلى 82.50 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل، بتغير طفيف عن مستوى الاثنين.

نقص في سوق الطاقة

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري، إنها تتوقع حدوث نقص في سوق الطاقة خلال الربع الأخير من العام الحاليّ، لكن هذا النقص سيكون أقل بنسبة 30% عن التوقعات السابقة، ليصبح نحو 900 ألف برميل يوميًا.

وذكر تقرير الوكالة، أن الطلب العالمي يواصل تجاوز التوقعات، في الوقت نفسه فإن نمو الإمدادات العالمية يتجاوز التوقعات بعد أن زاد الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل عن التوقعات".

ويترقب المتعاملون البيانات الإسبوعية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن مستويات مخزون النفط الخام للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.