شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية مساء الثلاثاء، عند أعلى مستوى لها لهذا الشهر، بعد بيانات أظهرت انحسار التضخم في الولايات المتحدة، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وقد يبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبًا.

فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بعدما قفزت أسهم العقارات 7% وبلغت أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.

مؤشر أسعار المستهلكين

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغ 3.2% في أكتوبر، بانخفاض عن 3.7% في سبتمبر، وأقل من التوقعات بأن يرتفع 3.3%.

كما جاء التضخم الأساس دون التوقعات على أساس شهري وسنوي، وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل حاد بعد هذه البيانات، مع تراجع السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

مؤشر قطاع الموارد الأساسية

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 3.7% مع زيادة سهم جلينكور 4.5%، بعد موافقة الشركة على شراء حصة 77% في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسزز مقابل 6.93 مليارات دولار نقدًا.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، لكنه تراجع عن بقية مؤشرات المنطقة بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا في الربع الثالث ظلت قريبة من وتيرة قياسية.