شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إلغاء طباعة الفواتير لـ90% من المشتركين على مستوى الجمهورية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تعميم تجربة التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا بـ7 شركات توزيع كهرباء من إجمالى 9 شركات، وذلك بعد التأكد من نجاح التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تطبيق التحصيل المميكن بعد نجاحها على 90% من إجمالى عدد المشتركين بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.

وتابع المصدر، أن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن والدولة معا وذلك من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

وأوضح المصدر، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.

وقال المصدر أن شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء أصبحت غير واردة نتيجة التطور التكنولوجي الذى شهدته منظومة الفواتير بالكامل بداً من تسجيل القراءة من خلال تصوير العداد مرورا بالبرامج الاليكترونية لمراجعة الفاتورة إليكترونيا قبل اﻹصدار، لافتاً إلى أن أرتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط ولا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك.