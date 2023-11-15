شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023م، على أساس سنوي إذ كان 1.7%.
وعزا تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة وصول معدل التضخم إلى 1.6% إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار
الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.
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ارتفاع الإيجارات
بحسب التقرير ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع
هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023م، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 % متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.9 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6 %.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بلغت نسبته 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2 % متأثرا بارتفاع أسعار عروض
العطلات والسياحة بنسبة 5.5%.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1٪؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -4.2٪، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -75.7 %.
ارتفاع طفيف على أساس شهري
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2023م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023م، فيما تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6 %.
وارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6% وقسم التعليم بنسبة 0.9% وقسم النقل بنسبة 0.1% وقسم الصحة بنسبة 0.1 %.
ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -%0.6 وقسم الاتصالات بنسبة 0.1% وقسم التبغ بنسبة -0.1%.