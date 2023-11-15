شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة 19.. مجلس البنوك الإسلامية يستعرض جوانب الجرائم المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الإحاطة التاسعة عشرة بشأن "الجرائم المالية في القطاع المالي: نظرة على التطورات والاستراتيجيات الحديثة للبنوك والمؤسسات الإسلامية"، وذلك لتسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في النشاط الإجرامي المالي، والجهود المبذولة لمكافحتها.

وقدمت الإحاطة التاسعة عشرة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية، لمحة عامة عن الجرائم المالية، وتأثيرات تطورات الجرائم المالية على المؤسسات المالية، والاتجاهات الحديثة في النشاط الإجرامي المالي ومكافحته.

وعرضت الإحاطة التاسعة عشرة للمجلس العام، نتائج مسح المجلس العام للبنوك الإسلامية بشأن الجرائم المالية في الصيرفة الإسلامية، وخرجت بتوصيات للتصدي بفعالية للتحديات المتزايدة التي تفرضها الجرائم المالية.