المملكة وسلوفاكيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نيابةً عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا.

تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاء الاستثمارات الحكومية منها، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية، ضمن زيارة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الرسمية إلى جمهورية سلوفاكيا.