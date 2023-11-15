مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الثلاثاء على ارتفاع، مستفيدة من المكاسب القوية التي حققتها في شهر نوفمبر.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 489.83 نقطة أو 1.4 بالمئة إلى 34827.70 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 84.15 نقطة أو 1.9 بالمئة إلى 4495.70 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 326.64 نقطة أو 2.4 بالمئة إلى 14094.38 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ظلت أسعار المستهلكين ثابتة في أكتوبر وسط انخفاض حاد في تكاليف البنزين، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المئة عن العام السابق، بانخفاض ملحوظ عن التقدم السنوي بنسبة 3.7 في المئة في سبتمبر. وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى زيادة بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي وزيادة بنسبة 4 في المئة عن العام السابق.

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل سلة من العملات بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتدال وتيرة التضخم، مما يزيد من فرص انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب بشكل حاد مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة بعد بيانات تضخم المستهلكين الأضعف من المتوقع. وارتفعت العقود الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1967 دولاراً للأونصة في بورصة نيويورك المالية.