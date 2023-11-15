الأول من نوعه في جنوب الغوار.. أرامكو تنتج غازاً حبيساً غير تقليدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نجحت أرامكو السعودية في إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمالها جنوب الغوار، وأُنجز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، ويدعم هذا الإنجاز إستراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من نصف إنتاج عام 2021 بحلول عام 2030. وتبلغ قدرة المعالجة في المرافق التي تم تشغيلها في جنوب الغوار 300 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الخام، و38 ألف برميل يومياً من قدرة معالجة المكثفات.

وستواصل الشركة جهودها لرفع قدرة المعالجة الإجمالية إلى أكثر من الضعف، للوصول للهدف الإستراتيجي لجنوب الغوار والمتمثل في توفير نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الخام في المستقبل القريب.

وقال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي: «يُعد الإنتاج الأول للغاز الحبيس غير التقليدي من جنوب الغوار علامة فارقة توضح التقدم الحقيقي الذي تحرزه إستراتيجيتنا للتوسع في إنتاج الغاز، الذي نعتقد أن له دوراً في تلبية حاجات المملكة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، ودعم النمو في قطاع المواد الكيميائية، ولا شك في أن القدرة على بدء الإنتاج قبل شهرين من الموعد المحدد، وبأقل من الميزانية المقررة، يعد شهادة على التفاني الثابت لموظفينا، وتصميمهم على مواصلة تعزيز أعمالنا بقطاع التنقيب والإنتاج». ويمثّل نجاح إنتاج الغاز الحبيس من جنوب الغوار ثاني تشغيل للغاز غير التقليدي لأرامكو السعودية، وذلك بعد بدء الإنتاج في حقل شمال المملكة في عام 2018 مع تسليم 240 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً للعملاء في وعد الشمال، ويجري العمل بشكلٍ متزامنٍ في حقل الجافورة العملاق للغاز غير التقليدي، الذي يُعد أكبر حقل للغاز الصخري الغني بالسوائل في منطقة الشرق الأوسط.