شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 15 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث فى أسعار الفاكهة بالسوق وسجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 6 إلى 11 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 8 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 9 إلى 15 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 14 جنيها والبطيخ 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.