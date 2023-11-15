شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-11-2023، أمام الجنيه المصري وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم30.75 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم30.75 جنيه للشراء. 30.85 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم32.88 جنيه للشراء. سعر اليورو الأوروبى اليوم32.88 جنيه للشراء. 33.31 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم37.71 جنيه للشراء. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم37.71 جنيه للشراء. 38.26 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم8.19 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى اليوم8.19 جنيه للشراء. 8.22 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم98.97 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى اليوم98.97 جنيه للشراء. 100 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي8.38 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتي8.38 جنيه للشراء. 8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.