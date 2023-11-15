بداية التعاملات.. سعر الذهب يواصل الارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس الثلاثاء، صعد سعر جرام الذهب 35 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1780 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2289 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2670 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3051 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1971 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة 0.34%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.