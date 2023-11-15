وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُطلق “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة ” قوى ” .

وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.

وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى”، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ .

وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.