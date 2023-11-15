شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 24171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 29288 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 10274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 4847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 7110 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليصل إلى مستوى 5625 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة للدواجن، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومصر للزيوت والصابون.

وفي سياق منفصل أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة جي بي كوربوريشن، مبيعات بلغت 19.522 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه بهامش صافي ربح قدره 6.5%.

وحققت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، بمعدل نمو سنوي 42.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 68.1% مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليسجل 41.5% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة برايم القاضة للاستثمارات المالية، إيرادات تشغيلية بلغت 132.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 90%، وبلغ صافي الربح 48.9 مليون جنيه بنسبة نمو 330%.