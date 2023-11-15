شكرا لقرائتكم خبر عن معرض بلاستيكس 2024 يحتفل بمرور 30 عامًا وريادة العصر الجديد لحلول البلاستيك والمطاط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة تدعم النسخة الـ 19 من معرض بلاستيكس النمو المتزايد لسوق البلاستيك في مصر

تنطلق فعاليات معرض "بلاستيكس" لعام 2024، وهو أكبر معرض للبلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نسخته التاسعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من غرفة الصناعات الكيماوية، وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في صناعات البلاستيك والمطاط المتزايدة في المنطقة.

ومن المقرر أن تضم هذه النسخة أكثر من 500 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، على مساحة عرض تبلغ 20 ألف متر مربع، كما يقوم معرض "بلاستيكس 2024" بتسليط الضوء على المنتجات الشاملة والمستدامة لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الآلات والمعدات والمواد الخام ومشتقاتها والمنتجات شبه المصنعة والنهائية والبلاستيك المقوى والمكونات وقطع الغيار والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتكس والأتمتة والخدمات الذكية وأكثر. ويقدم المعض 4 مناطق عرض متخصصة تشمل التعبئة والتغليف ومنطقة إعادة التدوير والمطاط ، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لتقنيات الجيل الصناعي الرابع. وستتناول هذه المناطق أبرز المستجدات والحلول في صناعات البلاستيك والمطاط.

ونظرًا لموقعها الاستراتيجي وكونها إحدى أكثر الأسواق العالمية ربحيةً، فإن مصر تعتبر مؤهلة لتكون مركز رئيسي لصناعة البلاستيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد القادم، حيث يلبي الإنتاج المحلي 30% فقط من احتياجات السوق، كما تتمتع السوق المصرية بإمكانات غير مستغلة ومتاحة لسلسلة الإمداد المعنية بصناعات البلاستيك والمطاط، حيث يمثل معدل استهلاكها 11% من إنتاج البلاستيك في المنطقة. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق البلاستيك الهندسي في مصر 858 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على المواد الخفيفة والمتينة في قطاعات مثل السيارات والفضاء، وتسارع نمو صناعة البناء والتشييد، وزيادة الوعي بفوائد هندسة البلاستيك.

ومن المقرر أن يستعرض المعرض والأجنحة الدولية المشاركة منتجات كل دولة لتبادل الخبرات ووجهات النظر فيما يخص الاستدامة والابتكار والتطور المعاصر لمنتجات البلاستيك والمطاط، حيث تتواجد أجنحة لدول ألمانيا والهند وتركيا وتايوان وكوريا والكويت والصين.

كما سيجذب "بلاستيكس 2024" على مدار 4 أيام أكثر من 30 ألف مشارك، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين العالميين، وكبار صناع القرار، والمنتجين، والموزعين، ذوي الصلة في سلسلة القيمة في مجال البلاستيك والمطاط، وهو ما يعد مجال حيوي لتفاعل الحضور مع سلسلة القيمة بأكملها، واكتساب وجهات نظر متنوعة، والتواصل مع قادة الصناعة لمناقشة التطورات الإقليمية، وفرص السوق الجديدة، وبناء روابط جديدة واستعراض أحدث الحلول في السوق بهدف تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق النمو على المدى الطويل.

وعلى مدار 30 عاما مازال معرض بلاستيكس منصة حيوية لدعم التعاون بين المصنعين الدوليين والإقليميين وسلسلة القيمة مما يدعم صناعات المستخدم النهائي، باعتباره المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعد بلاستيكس 2024 منصة محورية حيث يلتقي الابتكار والاستدامة ومستقبل البلاستيك والمطاط.

كما تعد هذه النسخة من معرض بلاستيكس حدث لابد من حضوره لرسم مسار سوق البلاستيك والمطاط المزدهر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي من المقرر أن يكون فرصة لن تتكرر لاكتساب شبكة تواصل واسعة ومشاركة الخبرات في المنطقة، كما يتيح التسجيل المبكر للحضور فرصة للتعرف على الأخبار الخاصة بالفعاليات والاستمتاع بتجربة متميزة.