أشرف العربى: التخطيط القومى يتبع أفضل المعايير العلمية والفنية ببرامجه الدراسية

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شهد أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي حفل تخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي (التخطيط والتنمية)، والماجستير المهني (التخطيط للتنمية المستدامة) لعام 2022/2023 دفعة "الدكتور عثمان محمد عثمان" وذلك بحضور أ.د هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود.يحيى حسين المنسق العلمي لبرامج الدراسات العليا ، وعدد من القيادات العلمية والإدارية بالمعهد.

القاهرة - سامية سيد - العربي: إطلاق اسم الراحل د عثمان محمد عثمان على دفعة الماجستير الأكاديمي والمهني الحالية لسيرته العطرة باعتباره نموذجًا فريدًا في العمل والعطاء

وفي بداية كلمته أعرب أ.د أشرف العربي عن بالغ سعادته بتخرج دفعتي الماجستير الأكاديمي والمهني لعام 2022/2023م، مشيرًا إلى حرص المعهد على اتباع أفضل المعايير العلمية والفنية في تقديم برامجه الدراسية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف المواتية لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً على جميع الأصعدة.

وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي أن إطلاق اسم الراحل أ.د عثمان محمد عثمان على الدفعة الحالية يعد استحضارًا لسيرته العطرة باعتباره نموذجًا فريدًا في العمل والعطاء، من خلال رؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية الناجحة، ومكانته العلمية والتنفيذية وإرادته الصلبة التي لم تثنيه عن العطاء حتى اللحظات الأخيرة، لافتًا إلى أن أعماله وجهوده الثمينة ستظل باقية، داعيًا الخريجين إلى الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة في العمل والعطاء والنجاح.

وأشار العربي إلى الدور المحوري للمعهد الذي يرتكز على نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتعزيز الممارسات الجيدة، والسعي الدائم نحو الأفضل والريادة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، متمنيًا أن يكون المعهد قد أدى دوره على النحو الأمثل، كما وجه التحية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والإدارية للمعهد وطالب الجميع بالشعور بالانتماء والفخر لهذه المؤسسة العريقة.

وفي سياق متصل أكدت أ.د هالة أبو علي أن الحفل هو تقليد سنوي يرسخ كل معاني الحب والوفاء بين المعهد وأبنائه الخريجين، ويعكس الاعتزاز بالجهود الفاعلة للارتقاء بالعملية التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين نقلوا المعرفة وشكلوا الخبرات الأكاديمية والمهنية للخريجين، عبر برامج دراسية اتسمت بالتنوع والإثراء وجمعت بين النظرية والتطبيق.

ويأتي هذا فيما أثنت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا على الإرث الكبير الذي خلفه أ.د عثمان محمد عثمان، وجهوده الدؤوبة وأبحاثه القيمة التي تركت بصمات لا تمحى في مجالات التنمية والتخطيط، والنابعة من إيمان لم يتزعزع بقضايا التنمية وشكلت مصدر إلهام دائم، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة بمرونة وإبداع وإيمان راسخ.

وأكدت أبو على في كلمتها للخريجين على ضرورة دعم مفهوم التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشددة على ضرورة ترجمة مخرجات الأبحاث العلمية وتحويل المعرفة إلى خبرات عملية يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات التنموية المختلفة؛ لبناء مجتمع مرن ومستدام.

ومن جانبهم، ثمن الخريجون الجهد المبذول من جانب إدارة المعهد طوال فترة الدراسة معربين عن عميق امتنانهم للأساتذة والمسؤولين الذين ساعدوا في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم، وساهموا في توفير بيئة علمية ساعدت على إخراج طاقاتهم وبناء كفاءاتهم، وحرية اختيار الموضوعات في الإطار الذي يتماشى مع أهداف المعهد، وقد شهد ختام الحفل تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات تقدير لتفوقهم ومجهودهم العلمي.