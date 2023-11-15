شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 11022 نقطة اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.5% ليتجاوز مستوى 11 ألف نقطة، عند 11.022، وبتداولات بلغت 6.963 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 242.764 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.115 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 182 شركة

ارتفعت أسهم 182 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بحر العرب، والدوائية، والمنجم، والكثيري، وأبو معطي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وأنابيب، والحفر العربية، وأمريكانا، ورتال، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 1.5%، عند مستوى 23129 نقطة، وبتداولات بلغت 20.776 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.258 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.879 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 32 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.