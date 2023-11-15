شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق الخبير ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "الخبير المالية" (مدير الصندوق) عن تحديث غير أساسي على شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت"، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 جمادى الأولى 1445ه الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أبرز البنود المحدثة: قائمة المصطلحات: تم تحديث مسمى (الهيئة العامة للزكاة والدخل) إلى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) في تعريف "ضريبة القيمة المضافة"، ودليل الصندوق: تم تحديث قائمة المقيِّمين المعينين للصندوق.

البنود المحدثة

أضافت أن من ضمن البنود المحدثة: ملخص طرح الصندوق: تم إضافة بنود، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة وهي: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والزكاة، وتم تحديث أتعاب مستشار الضريبة.

وأشارت إلى أن من ضمن البنود: مخاطر للاستثمار في الصندوق: تم التحديث على بند (مخاطر ضريبة الدخل والزكاة)، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة.

ونوهت بتحديث مسمى (الهيئة العامة للزكاة والدخل) إلى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) في عدة مخاطر وهي: مخاطر ضريبة القيمة المضافة، ومخاطر ضريبة التصرفات العقارية، ومخاطر ضريبة الاستقطاع.

وتضمنت البنود المحدثة: الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة: تم التحديث على جميع بنود فقرة (الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة) لتتماشى مع عدة تحديثات.

والتحديثات هي: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتحديث مسمى الهيئة حيث ما ينطبق، وتحديث أتعاب مستشار الضريبة، وتحديث احتساب أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لتصبح بالحد الأقصى المذكور سلفاً في شروط وأحكام الصندوق.

وشملت البنود المحدثة: أصول الصندوق: تم تحديث قائمة المقييمين المعينين للصندوق، إضافة إلى مجلس إدارة الصندوق: إذ تم التحديث على بيانات فقرة مجلس إدارة الصندوق، والتحديث على بند تضارب المصالح للالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ومن ضمن البنود: معلومات أخرى: التحديث على بند (الزكاة) وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة، إضافة إلى الملحق (2) - ملخص الإفصاح المالي: تم إضافة البنود التالية، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والزكاة.

وتضمنت البنود: الملحق (3): مثال لاحتساب الرسوم ونسبة تكاليف الصندوق (Total Expense Ratio): إذ تم التحديث على جميع بنود فقرة الملحق (3) لتتماشى مع التحديثات.

والتحديثات هي: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع إضافة إيضاح فيما يخص مصاريف التسجيل، وتحديث أتعاب مستشار الضريبة، وتحديث احتساب أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لتصبح بالحد الأقصى المذكور سلفاً في شروط وأحكام الصندوق.