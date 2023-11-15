شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن للاستثمار»: ترسية مشروعين على «بلت الصناعية» بـ 273 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية -الهيئة الملكية للجبيل وينبع - لإنشاء المباني الجاهزة للصناعات في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بقيمة تقدر بنحو 169,495,074 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن إنشاء المباني الجاهزة للصناعات والذي يشمل تطوير شامل لأرض مساحتها تقدر ب 154.490 متر مربع في مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بجازان وذلك بعقد التوريد، والتنفيذ (PC) لإنشاء 38 مبنى جاهز للاستخدام بأنواع مختلفة بالإضافة إلى عدد مقرين لحراس الأمن بمساحة بناء تقريبية تبلغ 38،756 مترًا مربعًا.

وبحسب الشركة، تشمل أعمال العقد العمل على تجهيز الموقع، وأعمال الحفر والردم، والتمهيد والتسوية، والطرق والمواقف،وتخطيط الطريق، واللوحات الارشادية، والأرصفة الجانبية، والإنارة، والتشجير، وجميع الخدمات (الجافة والرطبة).

مركز تطوير الأعمال

وأعلنت شركة لدن للاستثمار ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - الهيئة الملكية للجبيل وينبع - لإنشاء مركز تطوير الأعمال في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بقيمة تقدر بنحو 103,565,917 مليون ريال.

ويشمل المشروع إنشاء مركز تطوير الأعمال والذي يشمل تطوير شامل لأرض مساحتها تقدر ب 10383 متر مربع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التابعة للهيئة الملكية بجازان وذلك بعقد الشراء والتشييد (PC) يشمل تشييد مركز تطوير الأعمال على مساحة بناء تقريبية تبلغ 4550 متر مربع.

ويتكون المبنى من طابقين يخدم عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة لكونة مركز للأعمال للمنطقة الإقتصادية الخاصة. كما تشمل أعمال العقد تطوير البنية التحتية اللأزمة، وأعمال التسوية، والخدمات، وأعمال التشجير.