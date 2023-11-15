شكرا لقرائتكم خبر عن إنماء الروابي: تأجير فندق في المدينة المنورة بـ 28.5 مليون ريال لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة إنماء الروابي عن إنهاء عقد التشغيل وتوقيع عقد تأجير لأحد العقارات المملوكة للشركة بالكامل (فندق روابي الزهراء) لمدة ثلاث سنوات مع شركة أحمد محمد زهدي لإدارة وتشغيل الإيواء السياحي شركة شخص واحد بقيمة 28.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة اتفقت مع شركة روابي الزهراء للخدمات الفندقية على إنهاء عقد تشغيل فندق روابي الزهراء الواقع بالمدينة المنورة بتاريخ 2023/10/30م، وتوقيع عقد تأجير باسم شركة أحمد محمد زهدي لمدة (3) سنوات من تاريخ 2023/11/15م حتى 2026/11/14.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: زيادة الدخل السنوي للشركة وينعكس أثر هذه الزيادة على النصف الأول من العام 2024م.