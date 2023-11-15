شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرع العربي»: نفاذ صفقة الاندماج مع «الإنماء طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نفاذ قرار صفقة الاندماج مع شركة الإنماء طوكيو مارين، وذلك بعد أن تم تعديل السجل التجاري لشركة الدرع العربي وقيد بيانات شركة الإنماء طوكيو في السجل التجاري لشركة الدرع العربي.

وكانت الشركة قد أعلنت في 24 أكتوبر الماضي، إتمام دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي.

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وقالت الشركة إن كما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن شركة الدرع العربي، فقد تم استكمال إجراءات نفاذ صفقة الاندماج وفقاً للمادة (228) من نظام الشركات.