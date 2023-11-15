شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المطورون العرب القابضة تحقق نتائج أعمال تاريخية خلال 9 شهور من 2023.. طفرة قوية فى المبيعات لتسجل 3.8 مليار جنيه.. وزيادة فى الأرباح بنسبة 485% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB فى البورصة المصرية)، نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2023، والتى أظهرت نجاح الشركة فى تحقيق أعلى مبيعات فى تاريخها بلغت 1.355 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو-سبتمبر) من عام 2023 بنسبة نمو 272%- وهى أعلى نسبة نمو بين الشركات العقارية المدرجة بالبورصة- كما حققت الشركة طفرة فى صافى الربح خلال الفترة المالية ذاتها بنسبة نمو 984% لتصل إلى 36 مليون جنيه.

يأتى ذلك استمرارًا لمسيرة نجاح إدارة شركة المطورون العرب القابضة بقيادة الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، فى تبنى خطط مبتكرة لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة المتنوعة (السكنية-التجارية-الفندقية)، وتنفيذ مشروعات تحقق تطلعات واحتياجات العملاء، بما ينعكس على تحقيق عوائد مالية مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.

واستطاعت شركة المطورون العرب القابضة، بيع عدد 532 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة مبيعات بلغت 1.355 مليار جنيه بإجمالي مساحة حوالى 54.7 ألف متر مربع مقابل عدد 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالي مساحة حوالى 19.5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل المرونة اللامحدودة بمزيج الوحدات المتوفر للعملاء، وكذلك تذليل مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط العقاري.

وتمكنت "المطورون العرب القابضة" من تسليم عدد 72 وحدة بإجمالي مساحة حوالى 7.7 ألف متر مربع خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بعدد 220 وحدة بإجمالي مساحة حوالى 15.6 ألف متر مربع فى العام الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى 451 وحدة خلال أول 9 شهور من العام الحالي، ونتيجة لزيادة الحجم النوعى للإيرادات، نجحت الشركة فى تحقيق طفرة فى صافى الإيرادات لتصل إلى 185 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة نمو 84%، وبلغ مجمل الربح 105 ملايين جنيه بنسبة نمو 161%، وزاد نصيب السهم من الأرباح إلى 0.03 جنيه خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى أداء "المطورون العرب القابضة" خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حققت الشركة نموًا فى المبيعات لتصل إلى 3.818 مليار جنيه- وهى أعلى قيمة مبيعات حققتها الشركة فى هذه الفترة منذ تأسيسها- بنسبة نمو 274%، وبلغ صافى الإيرادات 872 مليون جنيه خلال الفترة من (1 يناير-30 سبتمبر) عام 2023 مقابل 690 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 126%، وبلغ مجمل الربح 309 ملايين جنيه مقارنة بـ220 مليون جنيه بنسبة نمو 141%، وبلغ صافى الربح 90 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 485%.

فى هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الطفرة المحققة فى نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 جاءت نتيجة تطبيق خطة متكاملة قائمة على محورين؛ الأول تطوير مشروعات الشركة القائمة من خلال زيادة حجم الإنفاق على الأعمال الإنشائية والذى ارتفع إلى 790 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجارى مقابل 539 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى مما يعكس حرص الإدارة على سرعة تسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها مع الارتقاء بجودة المنتج، والمحور الثانى استغلال الطلب المرتفع على العقارات بطرح وحدات متنوعة تلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء مع تقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة.

أضاف أن خطة إدارة شركة المطورون العرب أثمرت عن تحقيق الشركة أعلى مبيعات فى تاريخها خلال فترة التسعة أشهر بلغت 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 274%، وزيادة صافى الربح خلال نفس الفترة بنسبة 485% مما ينعكس على تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين، ومساندة خطط الدولة فى زيادة حجم الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن الشركة فى طريقها لتسجيل أكبر مبيعات وأرباح فى تاريخها هذا العام، وسنعمل على تحقيق نمو إيجابى متزايد خلال السنوات المقبلة.

وانعكست نتائج الأعمال القوية لشركة المطورون العرب القابضة، بشكل إيجابى على أداء سهم الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، والذى ارتفع بنسبة 122% منذ 1 يناير وحتى نهاية جلسة تداول يوم 13 نوفمبر الجارى ليصل إلى مستوى 1.09 جنيه، هذا بخلاف توزيع سهم مجانى لكل 10 سهم أصليين على المساهمين يوم 9 أغسطس الماضي.

ونجح سهم شركة المطورون العرب القابضة فى تحقيق ثانى أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين من المؤسسات والصناديق المالية المحلية والأجنبية فى قوة الأداء المالى للشركة، وتميزها عن غيرها من الشركات العقارية المدرجة بتنوع فى حجم محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة داخل وخارج البلاد، وإدارة قوية تمتع بخبرات فى القطاعين العقارى والمالى قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى شركة المطورون العرب القابضة إلى المضى قدمًا فى دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، وكذلك مواكبة مختلف التحديات المتعلقة بأسعار مدخلات عناصر النشاط، بما يتيح زيادة معدلات النمو المحققة بالشركة، وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالي، وتتوقع الشركة انطلاق المشروعات الخارجية خلال عام 2024، من خلال المضى قدمًا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع بورتو أغادير، واستكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت.

يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ فى 14 نوفمبر عام 2023 حوالى 772.4 مليون جنيه موزع على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية فى 30 سبتمبر عام 2023 حوالى 1.3 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.99 جنيه.

نبذة عن المطورون العرب القابضة:

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت فى أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا فى إعادة تشكيل الخريطة العقارية فى السوق المصرى بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التى تلبى احتياجات العملاء والمستثمرين، والتى تضم باقة من المزايا المبتكرة التى تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التى تحتفى بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها فى الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.