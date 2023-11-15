شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1970.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1974.70 دولار للأوقية.

أسعار الذهب

ينتظر المتعاملون الآن بيانات عن مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير في أكتوبر، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل نسبة في عامين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يتوقع المستثمرون بنسبة كبيرة الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر، كما زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو أيار 2024 إلى حوالي 50 بالمئة مقارنة مع 34 بالمئة قبل البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1033.09 دولار للأوقية.