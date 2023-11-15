شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تمويلات جديدة لمصانع الأثاث والأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة المتعلقة بأداء المجموعة الاقتصادية وكذلك أداء البورصات وسوق الذهب والأسهم وتطورات معرض التجارة البينية.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعربية لحليج الأقطان، وذلك لمخالفة الأولى أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، والثانية أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

البورصة

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذا لأحكام المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

وقام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمحافظة دمياط اليوم حيث اجتمع مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وقد رافقه في الزيارة عدد من مسئولي الجهاز.

تمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقطاع الأثاث

وقام باسل رحمي ومنال عوض بتوقيع خطاب ارتباط بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط يقدم من خلاله الجهاز تمويلا قدره 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية.

وأوضح باسل رحمي أن هذا التمويل الجديد يأتي في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تقدم لأصحاب هذه المشروعات تيسيرات متنوعة تشجعهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.

وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط يأتي في إطار مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات" حيث سيتم ضخ إجمالي50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على مائة مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية، ويستفيد من هذا التمويل المشروعات الجديدة أو القائمة على أن تكون قد وفقت أوضاعها أو بدأت في توفيق أوضاعها وفقا لقانون 152/2020.

وقالت شعبة الذهب إن الأسواق شهدت ارتفاعات متتالية بالأسعار العالمية والمحلية للذهب ليسجل السعر العالمي 1974 دولار للأوقية بينما تخطي عيار 21 حاجز 2720 جنيها للجرام .

شعبة الذهب

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية إلي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية .

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلي ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام ونصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للاداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي .



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