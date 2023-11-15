شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع ارتفاع مخزون وإنتاج الخام الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 81.47 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار إلى 76.94 دولارًا.

ارتفاع المخزون الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليونًا، ما يفوق بكثير توقعات المحللين، والتي كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج المحلي الأمريكي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميًا.