شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 2675 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في وقت يشهد السوق تطورات عدة وتغيرات مستمرة في الأسعار.

عيار 24 يسجل 3057 جنيها.

عيار 21 يسجل 2675 جنيها.

عيار 18 يسجل 2293 جنيها.

الجنيه الذهب 21400 جنيه.

وأوضحت شعبة الذهب أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪، وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 أثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام، بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيه للجرام، وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها، وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلى ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلى على الذهب كملاذ أمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.