الاقتصاد

تعرف على ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً خلال أكتوبر 2023

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القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "  شيفرولية  " إستطاعت أن تحصد المركز الاول فى عدد المركبات الأعلى ترخيصا وتأمينا خلال أكتوبر 2023 ، حيث سجلت حوالي 1117 سيارة في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وجاء في المركزالثانى ماركة " نيسان" بواقع  1063 سيارة.

أما المركز الثالث من نصيب ماركة "  سوزوكى " بواقع  1032 سيارة ، و المركز الرابع ماركة " هيونداى " بواقع  971 سيارة ،  وفى المركز الخامس ماركة " شيرى " بواقع  900  سيارة .

وفى المركز السادس ماركة " مرسيدس "  بواقع 763 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " ام جى " 711 مركبة ،  وفي المركز الثامن ماركة " تويوتا " بواقع  674 سيارة ،  وفي المركز التاسع ماركة " كيا  " بواقع 647 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " سكودا " بواقع 597 سيارة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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