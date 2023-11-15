شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-11-2023.



إيقاف تداول 14 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة للدواجن، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومصر للزيوت والصابون، وأم بي للهندسة، ومصر للفنادق، والمصرية للدواجن، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.45%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 20.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 36.4 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 80 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 9.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.53%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 12.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.48%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 26.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 160.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.21%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 13.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 17.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.