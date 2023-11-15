اللجنة الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخليجية لمواصفات النفط والغاز، عقدت اجتماعها الـ28 في الدوحة، والذي نظمته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى شركات النفط والغاز، تعزيز التعاون للوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز في دول المجلس، في ظل التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع، مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.

كما ناقش التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لذلك، والاطلاع على خطة اللجنة لعام 2024، والجدول الزمني المقترح لتنفيذها، إلى جانب عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة، وتقرير أمانة اللجنة عن الفترة ما بعد الاجتماع السابق (27).