شكرا لقرائتكم خبر شركة وسط جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتطوير - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، شاركت في فعاليات منتدى الجودة في نسخته الخامسة؛ الذي تنظمه أمانة محافظة جدة؛ تزامنا مع أسبوع الجودة الوطني الـ16 لعام 2023م تحت شعار «الجودة.. إدراك القدرات التنافسية».

وعرفت الشركة خلال مشاركتها في المنتدى؛ بمفاهيم الجودة وترسيخها لديها ضمن تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب تقديم ورقة عمل استعرضت رحلة الشركة والتزامها بمفاهيم التميز، وإبراز تجربة الشركة ضمن هذه النماذج الناجحة.

مما يذكر أن منتدى الجودة الخامس سلط الضوء على التجارب الناجحة في تعزيز إسهام الجودة ودورها الفاعل في تطوير الأعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.