اللجنة الإشرافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة 1445 - 1449.

وأوضحت اللجنة أن القائمة النهائية للمرشحين تضمنت 15 مرشحا، وستجرى عملية تصويت الناخبين لمرشحيهم عبر نظام الالكتروني المخصص خلال الرابط: https://voting.mc.gov.sa/، وذلك ابتداءً من الـ9 صباح الاثنين 20 جمادى الأولى الجاري، وتستمر حتى الـ7 مساء الأربعاء 22 جمادى الأولى.

وأشارت إلى أن إعلان النتائج سيتم بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة وغرفة المدينة المنورة، وعبر شاشة العرض بمقر الغرفة.