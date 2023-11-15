شكرا لقرائتكم خبر %1.6 معدل التضخم في المملكة خلال أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (معدل التضخم) 1.6% خلال أكتوبر 2023 م، وذلك مقارنة بأكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (سبتمبر 2023 م)، على أساس سنوي، حيث كان 1.7%. ويعد التراجع مقارنة بالشهر السابق الخامس على التوالي الذي يسجله معدل التضخم.

وعزت الهيئة العامة للأحصاء في تقرير ها الشهري الصادر أمس، تسجيل معدل تضخم بـ1.6% إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.

وأشارت الهيئة إلى أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أكتوبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2022.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في أكتوبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ (21.0%). وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 1.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بلغت نسبته 0.8%؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.5%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5%.

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر 2023 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% مقارنة بسبتمبر 2023.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، وقسم التعليم بنسبة 0.9%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.

من جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا، وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في 2018 م، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

معدل التضخم 2023