«كفالة» يعرف المنشآت بمنتجات ضمان التمويل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» فعالية أسبوع ريادة الأعمال العالمي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لرواد الأعمال، وذلك في حي السفارات (عود سكوير) بمدينة الرياض.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الأثر والتواجد الدائم لرواد ورائدات الأعمال، ولتعريف أصحاب المنشآت بمنتجات ضمان التمويل لبرنامج كفالة حيث شارك كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأجنحة المصاحبة للفعالية.

وقدم برنامج كفالة عروضا تمويلية لرواد ورائدات الأعمال بهدف تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوَّار الفعالية بالمنتجات التمويلية المختلفة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي مبادرة منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار جهودها لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إسهام المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع، وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصاد وطني مزدهر وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسعى برنامج ضمان التمويل «كفالة» إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.