شكرا لقرائتكم خبر مجموعة stc تعرض الثورة الرقمية والابتكار السحابي في مؤتمر Gartner العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مجموعة stc مشاركتها في مؤتمر Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023، الذي يمثل أكبر تجمع للرؤساء التنفيذيين التقنيين وكبار مسؤولي التقنية حول العالم.

وشهد المؤتمر حضوراً بارزا للمجموعة عبر 3 شركات تابعة لها، شملت solution by stc، وsirar by stc، وSCCC لخدمات الحوسبة السحابية، حيث استعرضت حلول التمكين الرقمي وآفاق التحول الرقمي. كما شارك ممثلون عن المجموعة في الجلسات الحوارية، التي عقدت في أثناء المؤتمر، وحظت باهتمام واسع لدى المشاركين.

وتركزت المشاركات على أبرز القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني وتوفير بيئة آمنة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز تجربة العملاء.

وعلى هامش المؤتمر شارك نائب الرئيس للمنتجات والحلول في مجموعة stc سعود الشريهي، في جلسة بعنوان «قيادة الثورة الرقمية: إطلاق قوة استراتيجية تجرى» تحت مظلة «قيادة الرأي»، تناول خلالها مواكبة الثورة الرقمية الحاصلة في العالم وأساليب التفاعل معها ضمن استراتيجية متكاملة للمجموعة.

كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة SCCC طلال البكر، في جلسة بعنوان» الابتكار السحابي: تمكين الصناعات بالابتكار عبر نموذج جديد للالتزام»، عن أساليب دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم منتجات سحابية مبتكرة.

من جانبه، شارك الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc أنس الخاني، في جلسة نقاشية بعنوان «تجربة العملاء في صناعة الاتصالات الحرجة»، استعرض خلالها تصاعد أهمية شعور العملاء بالأمان والثقة أثناء الحصول على الخدمة من خلال توفير بيئة عالية الأمان وتوظيف التقنيات الصاعدة في هذا المجال من أجل تقديم تجربة استثنائية للعملاء، متناولا أهمية الأمان الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لسير العمليات.

وفي جلسة أخرى تطرق الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لشركة sirar by stc عبدالرحمن المنيع، في جلسة حوارية بعنوان «تقوية الدفاعات الرقمية: الأمن السيبراني في عصر المخاطر»، حول خارطة الأمن السيبراني وكذلك المخاطر الآخذة في الاتساع، التي تواجهها المؤسسات، مستعرضا الاستراتيجيات الفعالة وأفضل ممارسات حماية الأصول الرقمية وأساليب الحد من المخاطر السيبرانية، والحلول التي تقدمها الشركة لتعزيز الوقاية الاستباقية.

وجاءت مشاركة الشركات التابعة لمجموعة stc في مؤتمر Gartner ضمن إطار تبادل الخبرات والتجارب على نطاق عالمي، إلى جانب استعراض أبرز حلول التمكين والتحول الرقمي، التي تثري التجارب الرقمية لمختلف القطاعات.

وتسعى المجموعة إلى توسيع حضورها في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من أجل مواكبة التحولات التي تعيشها المجموعة على صعيد النمو المتسارع لعملياتها الدولية، وبخاصة في القارة الأوروبية وذلك ضمن استراتيجية المجموعة في التوسع والنمو كونها ممكنا رقميا على الصعيدين الإقليمي والدولي.