تخريج دفعة من معسكر طويق السيبراني وإطلاق 20 برنامجا جديدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت أكاديمية طويق بتخريج دفعة جديدة من طلاب معسكر طويق السيبراني، حيث جاء الاحتفاء بتخريج المتدربين بعد إتمامهم للمعسكر خلال 6 أشهر، وتم ترشيح الخريجين خلال فترة المعسكر لفرصة إجراء أكثر من 500 مقابلة وظيفية، حصل من خلالها 70 % من طلاب المعسكرات على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين منذ انطلاق المعسكر.

كما تضمن حفل التخريج الإعلان عن إطلاق التسجيل في 20 برنامجا جديدا بمختلف مجالات الأمن السيبراني، متاحة للتسجيل عبر موقع الأكاديمية الرسمي.

واستقبلت الأكاديمية الزوار عبر جناحها المصاحب لأنشطة فعالية بلاك هات 23؛ للتعريف بأحدث المعسكرات والبرامج والمنصات التعليمية بمختلف المجالات التقنية.

وتضمن حفل التخريج حديثا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي عن جهود أكاديمية طويق في تطوير وتأهيل القدرات الوطنية عبر معسكرات تعليمية من احتياجات سوق العمل، كما تحدث الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني عن أهمية المهارات التقنية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لوظائف المستقبل.

من جانبه، احتفى الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بالخرّيجين وجهودهم الاستثنائية خلال فترة المعسكر.

يذكر أن أكاديمية طويق هي الشريك الاستراتيجي للتدريب لفعالية بلاك هات 23، كما تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل بمختلف مجالات التقنية والبرمجة، وتعمل الأكاديمية مع عدة جهات عالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.