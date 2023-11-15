وزير السياحة: فرص كبيرة للقطاع الفندقى و400 ألف غرفة فى مصر بنهاية 2028

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيسي وزير السياحة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها، خاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة.

وشدد خلال تفقده معرض HACE HOTEL EXPO 2023 على تحسين التجربة السياحية في مصر، والذي يأتي فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وأشار إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أكد أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع، بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028، مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.