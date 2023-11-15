الزكاة والضريبة والجمارك تشارك في ملتقى ومعرض ريادة الأعمال بالشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في النسخة السادسة من ملتقى ومعرض ريادة الأعمال “راد” الذي نظمته غرفة الشرقية، خلال المدة 13- 15 نوفمبر 2023م بالمنطقة الشرقية.

واستعرضت الهيئة خلال فعاليات الملتقى مبادراتها نحو تيسير التجارة وخدماتها المقدمة للمكلفين، حيث شارك نائب المحافظ للعمليات بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالله السدحان، في جلسة حوارية تطرق خلالها إلى المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال، وجهودها في رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة، كما استعرض مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، إلى جانب المبادرات التي تقدمها الهيئة في مجال تحسين وتطوير إجراءات الفسح الجمركي، أبرزها مبادرة الفسح خلال ساعتين، التي تمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي.

كما تضمنت مشاركة الهيئة في الملتقى عقد ورشة عمل بعنوان “التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، التي تسلط الضوء حول مهامها ومسؤولياتها نحو مكلفيها، وجهودها التوعوية التي تعزز من مستوى الالتزام لدى المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، وكذلك إيضاح العديد من الإجراءات المتعلقة بالمكلفين والعملاء، ومن ذلك آلية التسجيل وتعديل البيانات وحساب الضريبة بأنواعها، وإجراءات تقسيط المديونيات وحسابها، إضافة إلى استعراض أهم الشهادات التي تصدرها الهيئة.

وتأتي مشاركة الهيئة في ملتقى ومعرض ريادة الأعمال “راد”، في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع رواد الأعمال بمختلف فئاتهم، مما يُسهم في تذليل التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب دور هذه اللقاءات في تعزيز توعية المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، مما يُسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق أعلى درجات الالتزام، بالإضافة إلى التعريف بخدمات الهيئة ومبادراتها نحو تيسير التجارة.