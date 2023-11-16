شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أشكال خام الذهب تسجل 85 مليون دولار فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من أشكال خام الذهب غير النقدى منذ بداية العام الجارى 2023، والتي سجلت تراجعا ملحوظا حتى أغسطس الماضي.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الواردات المصرية من اشكال خام الذهب في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضى بلغت نحو 85 مليون و318 ألف دولار، بينما كانت نحو 168 مليون و428 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 83 مليون و110 ألف دولار.

وفي شهر أغسطس الماضى فقط تراجعت واردات مصر من الذهب الخام غير النقدى لتسجل نحو 4 ملايين و304 ألف دولار، مقابل نحو 36 مليون و216 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 31 مليون و912 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت نحو 3.88 مليار دولار في شهر أغسطس الماضى، مقابل 4.99 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 22.3٪.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.0٪ حيث بلغت 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي ، مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البتـرول بنسبة 0.7 %، والبترول الخام 42.6%، وقمح بنسبة 29.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.