شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المخزونات الأمريكية تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، أكثر من 1.5% عند التسوية، مع ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، وبلوغ إنتاجها منه رقمًا قياسيًا، بالإضافة إلى تزايد المخاوف إزاء حجم الطلب في آسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.6%، إلى 81.18 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو 2%، إلى 76.66 دولار للبرميل.

وسجل عقد أقرب شهر استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط سعرًا أقل من ثاني أقرب شهر لأول مرة منذ يوليو، وأسعار النفط للأشهر الستة المقبلة في طريقها على ما يبدو، لتتجاوز سعر أقرب شهر استحقاق.

مخزونات النفط الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، ما يفوق بكثير توقعات محللين كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات الحكومية، التي لم تنشر الأسبوع الماضي بسبب تحديثات في النظام، أن الإنتاج المحلي الأمريكي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميًا.

كما أظهرت مخزونات البنزين الأمريكية طلبًا قويًا بسحب 1.5 مليون برميل بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات الديزل أكثر من المتوقع بواقع 1.4 مليون برميل.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

إنتاج مصافي الصين

وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر عن أعلى مستوياته المسجلة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود لأغراض الصناعة وتقلص هوامش التكرير.

ومع ذلك، ارتفع نشاطها الاقتصادي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع، وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

وانكمش الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لينهي نموًا لربعين متتاليين بسبب ضعف الاستهلاك والصادرات.

سقف لأسعار النفط الروسي

— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن مقترح المفوضية الأوروبية لتشديد إنفاذ سقف لأسعار النفط الخام الروسي لا يستهدف ناقلات النفط الروسية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق، أنه سيجري تكليف الدنمارك بتفتيش، وربما منع، ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، كوسيلة لفرض سقف أسعار على الخام الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل.