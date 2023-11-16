شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة مع تراجع أسعار المنتجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، في ظل تعزيز بيانات التضخم الحديثة آمال المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد فرغ من رفع أسعار الفائدة، بينما عززت توقعات متفائلة لشركة (تارجت) أسهم قطاع البيع بالتجزئة.

وقفزت أسهم (تارجت) بعد توقع شركة البيع بالتجزئة تحقيق أرباح في الربع الأخير أعلى من التوقعات، بفضل تراجع تكاليف سلاسل التوريد.

ارتفاع المؤشرات الرئيسية

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.92 نقطة أو 0.18% إلى 4503.62 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 14.88 نقطة أو 0.11% إلى 14109.26 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 170.07 نقطة أو 0.49% إلى 34997.77 نقطة.