شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2710 جنيها وقت نشر هذا التقرير، وشهدت الأسعار تحركات عدة خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3097جنيها

عيار 21 يسجل 2710 جنيها

عيار 18 يسجل 2323جنيها

الجنيه الذهب 21680 جنيها





شعبة الذهبوأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية إلي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية .

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلي ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام ونصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للاداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي .